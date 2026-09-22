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РФ вдарила по енергетиці: на Чернігівщині близько 100 тисяч абонентів без світла

03:26 22.09.2026 Вт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
РФ вдарила по енергетиці: на Чернігівщині близько 100 тисяч абонентів без світла Фото: світло відсутнє в лизько 100 тисяч абонентів (Getty Images)
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У Чернігівській області через пошкодження енергооб'єкту сусіднього регіону знеструмленими лишились близько 100 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Чернігівобленерго".

"Внаслідок атаки ворога на енергооб’єкт сусідньої області знеструмлено близько 100 тисяч абонентів у Корюківському, Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах", - написала компанія вночі 22 вересня.

Відомо, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Напомним, неданво энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более 560 тысяч семей в четырех областях, которые были без света в результате российских атак.

Також нещодавно глава Міноборони Денис Шмигаль сказав - потреби української енергетики в найближчі десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів.

Йдеться не лише про відновлення пошкодженої інфраструктури, а й про масштабні інвестиції у нове покоління та розвиток енергетичного сектору.

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