Российский дрон атаковал критическую инфраструктуру на Черниговщине, есть погибшие

В результате российского удара беспилотником по объекту критической инфраструктуры во Мне погибли двое местных жителей, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Корюковской районной военной администрации Павла Мирошниченко.
По его словам, российские войска ударили беспилотником по объекту критической инфраструктуры во Мне около 16:00.
В результате вражеского удара погибли двое местных мужчин в возрасте 42 и 45 лет.
Телесные повреждения также получил 33-летний мужчина. В настоящее время он находится в медицинском заведении.
Информация о других пострадавших уточняется.
Напомним, что 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам Черниговской области. В результате попадания одной из ракет в многоэтажку погибли и ранены.
Также ранее из - за повреждения энергообъекта в соседнем регионе на Черниговщине без света осталось около 100 тысяч абонентов.
Тогда из-за вражеской атаки значительная часть потребителей оказалась временно без электроснабжения.