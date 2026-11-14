Російський дрон атакував критичну інфраструктуру на Чернігівщині, є загиблі
Унаслідок російського удару безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури в Мені загинули двоє місцевих жителів, ще один чоловік отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Корюківської районної військової адміністрації Павла Мірошниченка.
За його словами, російські війська вдарили безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури в Мені близько 16:00.
Внаслідок ворожого удару загинули двоє місцевих чоловіків віком 42 та 45 років.
Тілесні ушкодження також отримав 33-річний чоловік. Наразі він перебуває у медичному закладі.
Інформація про інших постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Внаслідок влучання однієї з ракет у багатоповерхівку є загиблі та поранені.
Також раніше через пошкодження енергооб'єкту в сусідньому регіоні на Чернігівщині без світла залишилися близько 100 тисяч абонентів.
Тоді через ворожу атаку значна частина споживачів тимчасово опинилася без електропостачання.