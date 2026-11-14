Російський дрон атакував критичну інфраструктуру на Чернігівщині, є загиблі

Фото: ворожий дрон атакував критичну інфраструктуру в Мені (facebook.com/DSNSKyiv)

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Унаслідок російського удару безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури в Мені загинули двоє місцевих жителів, ще один чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Корюківської районної військової адміністрації Павла Мірошниченка.

За його словами, російські війська вдарили безпілотником по об'єкту критичної інфраструктури в Мені близько 16:00. Внаслідок ворожого удару загинули двоє місцевих чоловіків віком 42 та 45 років. Тілесні ушкодження також отримав 33-річний чоловік. Наразі він перебуває у медичному закладі. Інформація про інших постраждалих уточнюється.