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Российский дрон атаковал критическую инфраструктуру на Черниговщине, есть погибшие

20:00 14.11.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Российский дрон атаковал критическую инфраструктуру на Черниговщине, есть погибшие Фото: вражеский дрон атаковал критическую инфраструктуру во Мне (facebook.com/DSNSKyiv)
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В результате российского удара беспилотником по объекту критической инфраструктуры во Мне погибли двое местных жителей, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Корюковской районной военной администрации Павла Мирошниченко.

По его словам, российские войска ударили беспилотником по объекту критической инфраструктуры во Мне около 16:00.

В результате вражеского удара погибли двое местных мужчин в возрасте 42 и 45 лет.

Телесные повреждения также получил 33-летний мужчина. В настоящее время он находится в медицинском заведении.

Информация о других пострадавших уточняется.

Напомним, что 7 октября российские войска нанесли ракетный удар по Прилукам Черниговской области. В результате попадания одной из ракет в многоэтажку погибли и ранены.

Также ранее из - за повреждения энергообъекта в соседнем регионе на Черниговщине без света осталось около 100 тысяч абонентов.

Тогда из-за вражеской атаки значительная часть потребителей оказалась временно без электроснабжения.

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