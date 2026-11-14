Российский дрон атаковал критическую инфраструктуру на Черниговщине, есть погибшие

В результате российского удара беспилотником по объекту критической инфраструктуры во Мне погибли двое местных жителей, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Корюковской районной военной администрации Павла Мирошниченко.

По его словам, российские войска ударили беспилотником по объекту критической инфраструктуры во Мне около 16:00.

В результате вражеского удара погибли двое местных мужчин в возрасте 42 и 45 лет.

Телесные повреждения также получил 33-летний мужчина. В настоящее время он находится в медицинском заведении.

Информация о других пострадавших уточняется.