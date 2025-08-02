Російський дрон атакував авто "Укрпошти" на Сумщині: є постраждалі

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно атакують населені пункти Сумської області, включаючи обласний центр.

Наприклад, 26 липня, російський дрон влучив у будівлю Сумської облдержадміністрації.

Пізніше влада заявила, що один із дронів влучив на площу Незалежності і було пошкоджено вищезгадану будівлю.

Крім того, вибито скло в сусідньому багатоквартирному будинку.