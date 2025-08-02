Российский дрон атаковал авто "Укрпочты" в Сумской области: есть пострадавшие

Обстрелы Сумской области

Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют населенные пункты Сумской области, включая областной центр.

Например, 26 июля, российский дрон попал в здание Сумской облгосадминистрации.

Позже власти заявили, что один из дронов попал на площадь Независимости и было повреждено вышеупомянутое здание.

Кроме того, выбиты стекла в соседнем многоквартирном доме.