Журналіст AFP був поранений через атаку російського дрону під Бахмутом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста AFP Стефані Юсеф у Twitter .

За її словами, Коллінз зазнав поранень під час зйомки репортажу на позиціях українських артилеристів.

"Ділан Коллінз, громадянин США, що базується в Лівані, але знаходився у відрядженні в Україні, отримав численні поранення під час атаки в лісовому масиві недалеко від Бахмута", - написала Юсеф.

Вона уточнила, що журналіста госпіталізували до найближчої лікарні, де йому надали медичну допомогу. Зараз він у свідомості і спілкується з колегами.

"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Наші думки з Діланом та його близькими", - навела журналіст слова директора AFP у Європі Крістін Бухагіар.

Ситуація під Бахмутом

Варто зауважити, що в районі Бахмута точаться постійні бої. Наразі ЗСУ перехопили там ініціативу, зайняли панівні висоти та взяли місто під вогневий контроль. Таким чином росіяни опинилися у пастці.

Просування наших захисників триває південніше і північніше міста, але ворог продовжує спроби утримати оборону.

Нагадаємо, 9 травня в Донецькій області через обстріл росіян загинув журналіст AFP Арман Солдін.