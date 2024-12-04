UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Російський дипломат цинічно повівсь під час доповіді України в Радбезі ООН

Фото: радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

У середу, 4 грудня, Україна на засіданні Ради безпеки ООН доповідала про злочинні дії, які вчиняє Росія у війні проти нашої країни. Водночас російський представник в цей момент посміхався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема, радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна доповідала на Радбезі ООН історію про Херсонський дитячий будинок, з якого росіяни викрали українських дітей. Крім того, вона розповіла про загибель української сім'ї від російської ракети. Реакцією російського дипломата в ООН стала посмішка.

 

"Реакція представника РФ в ООН на доповідь про загибель української сім'ї від російської ракети - цинічна посмішка. Його байдужість лише підтверджує, що терор - це частина державної політики Кремля", - йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНРосійська ФедераціяВійна в Україні