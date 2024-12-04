Российский дипломат цинично поступил во время доклада Украины в Совбезе ООН

В частности, советница по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дария Заривна докладывала на Совбезе ООН историю о Херсонском детском доме, из которого россияне похитили украинских детей. Кроме того, она рассказывала о гибели украинской семьи от российской ракеты. Реакцией российского дипломата в ООН стала улыбка.

"Реакция представителя РФ в ООН на доклад о гибели украинской семьи от российской ракеты - циничная улыбка. Его безразличие лишь подтверждает, что террор - это часть государственной политики Кремля", - говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.