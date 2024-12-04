"Шахеди" влучили у будинки в двох областях: наслідки атаки РФ

Під час атаки РФ у ніч на 4 грудня пошкоджено будинки у Вінницькій та Чернігівській областях. Люди не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Telegram-канал голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

Вінницька область У Гайсинському районі внаслідок падіння БпЛА загорівся приватний житловий будинок. "П’ятеро людей, що в ньому проживали, на щастя, не постраждали. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу", - розповіли у ДСНС. Наслідки атаки БПЛА у Вінницькій області (facebook.com/dsnsvin) Чернігівська область Вночі окупанти атакували і Чернігівську область, попередньо, "Шахедами". "Дрон-камікадзе влучив у подвір’я в селі Чернігівського району. Уламками пошкоджені будинки. На щастя, без жертв", - розповів Чаус. Наслідки атаки БПЛА у Чернігівській області (t.me/chernigivskaODA)