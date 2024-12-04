"Шахеди" влучили у будинки в двох областях: наслідки атаки РФ
Під час атаки РФ у ніч на 4 грудня пошкоджено будинки у Вінницькій та Чернігівській областях. Люди не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України, Telegram-канал голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Вінницька область
У Гайсинському районі внаслідок падіння БпЛА загорівся приватний житловий будинок.
"П’ятеро людей, що в ньому проживали, на щастя, не постраждали. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу", - розповіли у ДСНС.
Наслідки атаки БПЛА у Вінницькій області (facebook.com/dsnsvin)
Чернігівська область
Вночі окупанти атакували і Чернігівську область, попередньо, "Шахедами".
"Дрон-камікадзе влучив у подвір’я в селі Чернігівського району. Уламками пошкоджені будинки. На щастя, без жертв", - розповів Чаус.
Наслідки атаки БПЛА у Чернігівській області (t.me/chernigivskaODA)
Атака РФ по Україні
Увечері 3 грудня росіяни атакували Україну ударними дронами типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Як пізніше розповіли в Повітряних силах ЗСУ, Росія атакувала Україну ракетою Х-59/69 з Курської області та 50 безпілотниками. ППО вдалося знищити 29 дронів.
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