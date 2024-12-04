Російський дипломат цинічно повівсь під час доповіді України в Радбезі ООН

У середу, 4 грудня, Україна на засіданні Ради безпеки ООН доповідала про злочинні дії, які вчиняє Росія у війні проти нашої країни. Водночас російський представник в цей момент посміхався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зокрема, радниця з питань комунікацій керівника ОП Дарія Зарівна доповідала на Радбезі ООН історію про Херсонський дитячий будинок, з якого росіяни викрали українських дітей. Крім того, вона розповіла про загибель української сім'ї від російської ракети. Реакцією російського дипломата в ООН стала посмішка.

"Реакція представника РФ в ООН на доповідь про загибель української сім'ї від російської ракети - цинічна посмішка. Його байдужість лише підтверджує, що терор - це частина державної політики Кремля", - йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.