Российский дипломат цинично поступил во время доклада Украины в Совбезе ООН
В среду, 4 декабря, Украина на заседании Совбеза ООН докладывала о преступных действиях, которые совершает Россия в войне против нашей страны. В то же время российский представитель в этот момент улыбался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Facebook.
В частности, советница по вопросам коммуникаций руководителя ОП Дария Заривна докладывала на Совбезе ООН историю о Херсонском детском доме, из которого россияне похитили украинских детей. Кроме того, она рассказывала о гибели украинской семьи от российской ракеты. Реакцией российского дипломата в ООН стала улыбка.
"Реакция представителя РФ в ООН на доклад о гибели украинской семьи от российской ракеты - циничная улыбка. Его безразличие лишь подтверждает, что террор - это часть государственной политики Кремля", - говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Напомним, что Российская Федерация фактически ежедневно совершает атаки на разные регионы Украины. Для своих атак враг использует дроны, авиабомбы и ракеты.
Украинское ПВО сбивает вражеские цели, однако обломки порой приносят последствия в виде повреждений или разрушений. Например, сегодня в ночь на 4 декабря были повреждены дома в Винницкой и Черниговской областях. К счастью, люди не пострадали.
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