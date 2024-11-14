Російський десант вибили з Куп'янська, ворог не закріпився, - МВА

Російський десант прорвався у Куп'янськ Харківської області. Окупантів вдалося знищити, ворог не закріпився.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, якого цитує "Думка".
Він зазначив, що російському десанту, який 13 листопада, прорвався на лівобережну частину Куп'янська, закріпитися не вдалося.
На питання про те, чи вдалося ліквідувати росіян, які розбіглися по будинках, Беседін сказав: "Знищили".
Начальник Куп'янської МВА додав, що ситуація у місті станом на ранок 14 листопада контрольована.
скриншот deepstatemap.live
У середу, 13 листопада, сервіс DeepState показав кадри атаку окупантів на Куп'янськ. Як зазначили аналітики, дві колони техніки противника висунулися до міста з району Лиману Першого.
Українським військовим вдалося знищити техніку ворога. З підбитої "мотолиги" близько 15 окупантів розбіглися по будинках у Куп'янську. Росіяни спробували викликати підкріплення, яке також уразили Сили оборони.
Додамо, що Генштаб вдень 13 листопада повідомив, що загарбники у формі ЗСУ намагалися наступати на Куп'янському напрямку. Росіяни задіяли близько 15 одиниць техніки, штурмові групи ворога атакували в чотири хвилі.
Українським військовим вдалося зупинити атаку ворога і знищити всю бронетехніку окупантів.
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