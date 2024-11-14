Російський десант вибили з Куп'янська, ворог не закріпився, - МВА

Росіяни проникли у Куп'янськ

У середу, 13 листопада, сервіс DeepState показав кадри атаку окупантів на Куп'янськ. Як зазначили аналітики, дві колони техніки противника висунулися до міста з району Лиману Першого.

Українським військовим вдалося знищити техніку ворога. З підбитої "мотолиги" близько 15 окупантів розбіглися по будинках у Куп'янську. Росіяни спробували викликати підкріплення, яке також уразили Сили оборони.

Додамо, що Генштаб вдень 13 листопада повідомив, що загарбники у формі ЗСУ намагалися наступати на Куп'янському напрямку. Росіяни задіяли близько 15 одиниць техніки, штурмові групи ворога атакували в чотири хвилі.

Українським військовим вдалося зупинити атаку ворога і знищити всю бронетехніку окупантів.

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