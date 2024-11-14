Российский десант выбили из Купянска, враг не закрепился, - ГВА

Он отметил, что российскому десанту, 13 ноября, прорвавшемуся на левобережную часть Купянска, закрепиться не удалось.

На вопрос о том, удалось ли ликвидировать разбежавшихся по домам россиян, Беседин сказал: "Уничтожили".

Начальник Купянской ГВА добавил, что ситуация в городе по состоянию на утро 14 ноября контролируется.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что информация о закреплении врага в Купянске не соответствует действительности.

"Была соответствующая попытка врага, но россиян уничтожили. По состоянию на утро ситуация контролируемая Силами обороны", - отметил Коваленко.

скриншот deepstatemap.live