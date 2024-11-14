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Российский десант выбили из Купянска, враг не закрепился, - ГВА

Фото: россиянам не удалось закрепиться в Купянске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российский десант прорвался в Купянск Харьковской области. Оккупантов удалось уничтожить, враг не закрепился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, которого цитирует "Думка".

Он отметил, что российскому десанту, 13 ноября, прорвавшемуся на левобережную часть Купянска, закрепиться не удалось.

На вопрос о том, удалось ли ликвидировать разбежавшихся по домам россиян, Беседин сказал: "Уничтожили".

Начальник Купянской ГВА добавил, что ситуация в городе по состоянию на утро 14 ноября контролируется.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что информация о закреплении врага в Купянске не соответствует действительности.

"Была соответствующая попытка врага, но россиян уничтожили. По состоянию на утро ситуация контролируемая Силами обороны", - отметил Коваленко.

скриншот deepstatemap.live

Россияне проникли в Купянск

В среду, 13 ноября, сервис DeepState показал кадры атаки оккупантов на Купянск. Как отметили аналитики, две колонны техники противника выдвинулись в город из района Лимана Первого.

Украинским военным удалось уничтожить технику врага. Из подбитой "мотолыги" около 15 оккупантов разбежались по домам в Купянске. Россияне попытались вызвать подкрепление, которое также поразили Силы обороны.

Добавим, что Генштаб днем 13 ноября сообщил, что захватчики в форме ВСУ пытались наступать на Купянском направлении. Россияне задействовали около 15 единиц техники, штурмовые группы врага атаковали в четыре волны.

Украинским военным удалось остановить атаку врага и уничтожить всю бронетехнику оккупантов.

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