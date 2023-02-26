"Російський червоний хрест", фонди та організації: Україна ввела санкції за депортацію дітей

Президент Володимир Зеленській підписав указ про введення санкцій проти ряду організацій, а також "Російського червоного хреста", за сприяння депортації українських дітей до РФ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на указ президента України №115/2023.
Зокрема, санкції введені на 50 років проти 109 фізичних осіб. Вони міститять заборону на передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Також підсанкційним особам буде заборонено в'їзд на територію України.
Окрім цього під санкції потрапили сім організацій. Указом їм заблоковуються активи, а санкції будуть діяти протягом 10 років.
Серед них:
Нагадуємо, окупанти з першого дня вторгнення незаконно вивозять українських дітей на територію Росії. Найбільше їх було вивезено з окупованих територій Луганська, Донецька, Херсонської та Запорізької областей, Криму.
Після скандалу з вивезенням українських дітей з Австрії до РФ уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець порізав на шматки членський квиток Європейського інституту омбудсмана і оголосив про вихід із цього об'єднання.
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