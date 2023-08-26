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В российской Брянской области заявили об атаке дрона

Брянская область, РФ, Суббота 26 августа 2023 23:18
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В российской Брянской области заявили об атаке дрона Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Брянской области (РФ) заявили об атаке дрона и работе систем противовоздушной обороны вечером 26 августа. В налете БПЛА российская сторона традиционно обвиняет Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал местного губернатора Александра Богомаза.

По словам российского чиновника, беспилотник самолетного типа якобы был сбит над Трубчевским районом.

Также губернатор утверждает, что аппарат после этого упал в поле.

"Пострадавших нет... Разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - рассказал губернатор Брянской области.

Взрывы и "атаки дронов" в России

Отметим, что в последнее время россияне все больше стали жаловаться на звуки взрывов.

Так, например, 26 августа под Москвой, в Одинцовском и Истринском районах области было слышно несколько громких взрывов. По словам мэра столицы страны-агрессора Сергея Собянина, силы ПВО на подлете к Москве в Истринском районе якобы уничтожили беспилотник.

Перед этим, в ночь на 25 августа, в Курской, Калужской и Тульской областях РФ раздались взрывы, а в Москве закрыли аэропорты Домодедово и Внуково.

Напомним также, что ночью 22 августа "бавовну" слышали в Москве и области. Что-то похожее на взрывы слышали в московском районе Строгино и в Красногорске, что в Подмосковье.

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Российская Федерация атака дронов Брянская область
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