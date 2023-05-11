У російській Брянській області заявили про "атаку" безпілотника на нафтобазу

"Український безпілотник атакував Клінцовську нафтобазу АТ "Брянськнафтопродукт", що належить "Роснафті", - написав Богомаз.

За його словами, постраждалих внаслідок цього нібито немає. Але, "внаслідок скидання боєприпасу" було частково пошкоджено бетонну основу та цистерну для зберігання нафтопродуктів.

На місці працюють оперативні служби.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни вже заявили про новий "обстріл" Курської області. Нібито під удар потрапила електропідстанція, тому в регіоні частково зникло світло.

Додамо, що вночі у Брянській та Бєлгородській областях РФ чули вибухи.

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