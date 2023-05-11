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В российской Брянской области заявили об "атаке" беспилотника на нефтебазу

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Брянская область, Четверг 11 мая 2023 10:40
В российской Брянской области заявили об "атаке" беспилотника на нефтебазу Фото: в российской Брянской области заявили об "атаке" беспилотника на нефтебазу (SVTV/NEWS)
Автор: Мария Кучерявец

В Брянской области РФ сегодня заявили о так называемой "атаке" беспилотника на нефтебазу. В этом местные власти обвиняют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.

"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт", принадлежащую "Роснефти", - написал Богомаз.

По его словам, пострадавших в результате этого якобы нет. Но "в результате сброса боеприпаса" была частично повреждена бетонная основа и цистерна для хранения нефтепродуктов.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, сегодня утром россияне уже заявили о новом "обстреле" Курской области. Якобы под удар попала электроподстанция, поэтому в регионе частично пропал свет.

Добавим, что ночью в Брянской и Белгородской областях слышали взрывы.

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