ua ru
Вт, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российской Брянской области сообщили об атаке на комбинат "Слава"

Новина українською →
Брянская область, Вторник 06 декабря 2022 10:35
В российской Брянской области сообщили об атаке на комбинат "Слава" Фото: в российской Брянской области сообщили об атаке на комбинат "Слава" (архивное фото)
Автор: Мария Кучерявец

В России в Брянской области якобы произошла "атака беспилотников" на комбинат "Слава". Дроны упали в нескольких метрах от резервуаров с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Налет на комбинат, находящийся в 80 километрах от границы России и Украины, произошел сегодня ночью. На территорию комбината залетели примерно два беспилотника - они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом. В этот момент пятитонные резервуары были пусты и серьезного пожара удалось избежать", - пишут российские издания.

Там добавляют, что ранее на этот комбинат якобы "уже нападали с помощью беспилотников". В частности, 30 ноября "после атаки БПЛА на территории комбината вспыхнули три резервуара".

Напомним, что сегодня утром в России сообщили об атаке на аэродром в Курске. Площадь пожара на аэродроме в пригороде составляет около 500 квадратных метров.

В британской разведке считают, что взрывы на российских аэродромах могут быть оценены как одни из наиболее стратегически значимых провалов обороны РФ с момента вторжения в Украину.

В украинском Минобороны уже потролили россиян. Там напомнили, что те очень часто курят в запрещенных местах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Пожар Взрыв Брянская область
NEWS
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов
"Эти идиоты приведут нас к победе": Резников о ракетной тактике оккупантов
DAILY
"Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Пехотинец Путина". Как Кадыров влияет на Кремль и какая его роль в войне против Украины