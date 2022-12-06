Вибухи на аеродромах - один із стратегічних провалів Росії у війні, - британська розвідка

Вибухи на російських аеродромах під Рязанню та в Енгельсі можуть бути оцінені як одні з найбільш стратегічно значущих провалів оборони РФ з моменту вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 5 грудня кілька відкритих джерел повідомили про вибухи на авіабазі Енгельс у Саратовській області Росії та на аеродромі Дягіляєво під Рязанню на південний схід від Москви. Повідомляється, що двох важких бомбардувальників Ту-95 BEAR було пошкоджено в Енгельсі і троє людей загинули внаслідок вибуху паливного бака в Дягіляєво.

"Причини вибухів не підтверджені. Однак якщо Росія оцінить ці інциденти як навмисні напади, вона, ймовірно, вважатиме їх одними з найбільш стратегічно значущих провалів силового захисту з моменту вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Ці об'єкти знаходяться набагато глибше всередині Росії, ніж попередні подібні вибухи: Енгельс знаходиться більш ніж за 600 км від території, контрольованої Україною.

За даними британської розвідки, Енгельс є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії (АДД) на заході Росії, де базується понад 30 важких бомбардувальників. Ці літаки задіяні в "ядерному стримуванні" Росії, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет в Україні.

"АДД, ймовірно, відреагує, тимчасово перекинувши бомбардувальники на аеродроми розосередження. Російське командування, ймовірно, спробує виявити та застосувати суворі санкції до російських офіцерів, які вважаються відповідальними за допущення інциденту", - зазначають Міноборони Британії.