У російській Брянській області був вибух, кажуть про атаку БПЛА на поліцейський відділок

У Брянській області (РФ) стався вибух у Трубчевську ввечері в неділю, після чого у населеному пункті зникла електроенергія. За словами місцевих жителів, невідомий безпілотник атакував будівлю відділу поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Внаслідок інциденту у будівлі зафіксовано пошкодження даху, а також було вибито вікна.
На місці події працюють екстрені служби та правоохоронці. Зазначається, що в районі місцевого відділення поліції було перекрито дорогу.
У пабліках пишуть про те, що по будівлі вдарив безпілотник. Через деякий час у місті зникло світло.
Даних щодо можливих постраждалих немає.
Також у мережі публікують кадри з місця НП.
У РФ минулої ночі невідомі безпілотники атакували центр Москви, й один із БПЛА поцілив у вежу "Москва-сіті", де розміщувалися офіси російських міністерств.
Увечері 30 липня стало відомо, що в хуторі Дараганівка в передмісті Таганрога Ростовської області впав невідомий безпілотник. Після цього там спалахнула пожежа. За кілька днів до цього, 28 липня, у Ростовській області пролунала низка вибухів - спочатку до центру Таганрога прилетіла ракета, а потім вибухи пролунали на території Азовського району під Ростовом.
Зазначимо, як заявив президент України Володимир Зеленський, війна, розв'язана росіянами, починає переходити на територію РФ. Це природний та неминучий процес.
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