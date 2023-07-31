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В российской Брянской области был взрыв, говорят об атаке БПЛА на полицейский участок

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Брянская область, РФ, Понедельник 31 июля 2023 01:14
В российской Брянской области был взрыв, говорят об атаке БПЛА на полицейский участок Фото: в российской Брянской области произошел взрыв (t.me/mchsmsk)
Автор: Владимир Костырин

В Брянской области (РФ) произошел взрыв в Трубчевске вечером в воскресенье, после чего в населенном пункте пропала электроэнергия. По словам местных жителей, неизвестный беспилотник атаковал здание отдела полиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В результате инцидента в здании зафиксировано повреждение крыши, а также были выбиты окна.

На месте происшествия работают экстренные службы, а также правоохранители. Отмечается, что в районе местного отделения полиции была перекрыта дорога.

В пабликах пишут о том, что по зданию ударил беспилотник. Через некоторое время в городе пропал свет.

Данных о возможных пострадавших нет.

Также в сети публикуют кадры с места ЧП.

Взрывы в России

В РФ прошлой ночью неизвестные беспилотники атаковали центр Москвы, и один из БПЛА попал в башню "Москва-сити", где размещались офисы российских министерств.

Вечером 30 июля стало известно, что в хуторе Дарагановка в пригороде Таганрога Ростовской области РФ упал неизвестный беспилотник. После этого там вспыхнул пожар. За несколько дней до этого, 28 июля, в Ростовской области раздался ряд взрывов - сначала в центр Таганрога прилетела ракета, а затем взрывы прогремели на территории Азовского района под Ростовом.

Отметим, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, война, развязанная россиянами, начинает переходить на территорию РФ. Это естественный и неизбежный процесс.

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