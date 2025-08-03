Російський бізнес під прицілом: банки ОАЕ почали масштабну зачистку
Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів розпочали масштабну "чистку" російського бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
У липні 2025 року банки ОАЕ різко посилили фінансовий контроль над компаніями з росії.
За даними розвідки, близько 30% фірм отримали попередження про закриття рахунків або обмеження операцій.
Основними причинами для таких заходів стали:
- ігнорування або несвоєчасна відповідь на банківські запити,
- помилки у документах або нестача інформації,
- невідповідність грошових потоків заявленому виду діяльності,
- зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF,
- а також відносини з підсанкційними особами чи компаніями.
Контроль посилили після санкцій Британії та ЄС
Перші масштабні перевірки почалися ще в лютому 2024 року - одразу після того, як Британія ввела санкції проти еміратських компаній, що допомагали росії обходити обмеження.
Поворотним моментом став 18-й пакет санкцій Євросоюзу, до якого вперше були включені еміратські структури.
Це підштовхнуло банки ОАЕ до ще жорсткіших заходів щодо російського бізнесу.
Об’єднані Арабські Емірати лише нещодавно вийшли з "сірого списку" FATF, і тепер намагаються уникнути повторного включення.
Санкції проти Росії
Нагадаємо, ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.
За словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже почав працювати над наступним пакетом санкцій.