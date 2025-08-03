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Російський бізнес під прицілом: банки ОАЕ почали масштабну зачистку

Неділя 03 серпня 2025 14:38
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Російський бізнес під прицілом: банки ОАЕ почали масштабну зачистку Фото: ОАЕ масово блокують рахунки російських компаній (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів розпочали масштабну "чистку" російського бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У липні 2025 року банки ОАЕ різко посилили фінансовий контроль над компаніями з росії.

За даними розвідки, близько 30% фірм отримали попередження про закриття рахунків або обмеження операцій.

Основними причинами для таких заходів стали:

  • ігнорування або несвоєчасна відповідь на банківські запити,
  • помилки у документах або нестача інформації,
  • невідповідність грошових потоків заявленому виду діяльності,
  • зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF,
  • а також відносини з підсанкційними особами чи компаніями.

Контроль посилили після санкцій Британії та ЄС

Перші масштабні перевірки почалися ще в лютому 2024 року - одразу після того, як Британія ввела санкції проти еміратських компаній, що допомагали росії обходити обмеження.

Поворотним моментом став 18-й пакет санкцій Євросоюзу, до якого вперше були включені еміратські структури.

Це підштовхнуло банки ОАЕ до ще жорсткіших заходів щодо російського бізнесу.

Об’єднані Арабські Емірати лише нещодавно вийшли з "сірого списку" FATF, і тепер намагаються уникнути повторного включення.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.

За словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже почав працювати над наступним пакетом санкцій.

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Об'єднані Арабські Емірати Російська Федерація Євросоюз Великобританія
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