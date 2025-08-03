Российский бизнес под прицелом: банки ОАЭ начали масштабную зачистку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В июле 2025 года банки ОАЭ резко усилили финансовый контроль над компаниями из России.

По данным разведки, около 30% фирм получили предупреждения о закрытии счетов или ограничении операций.

Основными причинами для таких мер стали:

игнорирование или несвоевременный ответ на банковские запросы,

ошибки в документах или недостаток информации,

несоответствие денежных потоков заявленному виду деятельности,

связи со странами из "черного списка" FATF,

а также отношения с подсанкционными лицами или компаниями.

Контроль усилили после санкций Британии и ЕС

Первые масштабные проверки начались еще в феврале 2024 года - сразу после того, как Великобритания ввела санкции против эмиратских компаний, которые помогали России обходить ограничения.

Поворотным моментом стал 18-й пакет санкций Евросоюза, в который впервые были включены эмиратские структуры.

Это подтолкнуло банки ОАЭ к еще более жестким мерам в отношении российского бизнеса.

Объединенные Арабские Эмираты лишь недавно вышли из "серого списка" FATF, и теперь пытаются избежать повторного включения.