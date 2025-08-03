Российский бизнес под прицелом: банки ОАЭ начали масштабную зачистку
Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов начали масштабную "чистку" российского бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
В июле 2025 года банки ОАЭ резко усилили финансовый контроль над компаниями из России.
По данным разведки, около 30% фирм получили предупреждения о закрытии счетов или ограничении операций.
Основными причинами для таких мер стали:
- игнорирование или несвоевременный ответ на банковские запросы,
- ошибки в документах или недостаток информации,
- несоответствие денежных потоков заявленному виду деятельности,
- связи со странами из "черного списка" FATF,
- а также отношения с подсанкционными лицами или компаниями.
Контроль усилили после санкций Британии и ЕС
Первые масштабные проверки начались еще в феврале 2024 года - сразу после того, как Великобритания ввела санкции против эмиратских компаний, которые помогали России обходить ограничения.
Поворотным моментом стал 18-й пакет санкций Евросоюза, в который впервые были включены эмиратские структуры.
Это подтолкнуло банки ОАЭ к еще более жестким мерам в отношении российского бизнеса.
Объединенные Арабские Эмираты лишь недавно вышли из "серого списка" FATF, и теперь пытаются избежать повторного включения.
Санкции против России
Напомним, ЕС принял 18-й пакет санкций против России. В списке оказались 22 банка, четыре компании, связанные с российским фондом прямых инвестиций, 26 субъектов, связанных с российским ВПК и не только.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас назвала 18-й санкционный пакет против России одним из самых сильных с начала полномасштабной войны.
По словам главы МИД Эстонии, Брюссель уже начал работать над следующим пакетом санкций.