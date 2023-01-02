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У російській Бєлгородській області заявили про обстріл села

Фото: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У російській Бєлгородській області вкотре скаржаться на "обстріли". Цього разу нібито під атаку потрапило село В'язове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора області В'ячеслава Гладкова.

"У Краснояружському районі під обстріл потрапило село В'язове. Жертв та постраждалих немає. Снарядами вибиті вікна в одному приватному будинку, також посічені фасад та паркан. Є ушкодження лінії електропередачі. Аварійні та оперативні служби перебувають на місці та усувають наслідки", - написав Гладков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Бєлгородській області в ніч проти 1 січня пролунали вибухи. Влада стверджує, що в селі Нова Нелідівка вибиті вікна у чотирьох приватних будиннках.

Також раніше ми писали, що 30 грудня у Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області повідомили про обстріл підприємства.

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