UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У російській Бєлгородській області заявили про "обстріл" села

Фото: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

У російській Бєлгородській області вкотре скаржаться на "обстріли". Цього разу нібито під атаку потрапило село Старий Хутір, яке наразі частково знеструмлено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал губернатора області В'ячеслава Гладкова.

"Під обстріл потрапило село Старий Хутір Валуйського міського округу. З мешканців ніхто не постраждав. Осколками снаряда пошкоджено лінію електропередачі, частину села знеструмлено. Аварійні бригади енергетиків виїхали на місце. Співробітники адміністрації продовжують подомовий обхід території", - написав Гладков.

Нагадаємо, не так давно Бєлгородська область повідомляла про нібито "приліт" у місті Яковлєво, тоді там спалахнула пожежа.

Додамо, після масованої "бавовни" у Бєлгородській області вирішили, що створять так звані батальйони самооборони у прикордонних районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОбстрілВійна Росії проти України