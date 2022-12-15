У російській Бєлгородській області заявили про "обстріл" села

"Під обстріл потрапило село Старий Хутір Валуйського міського округу. З мешканців ніхто не постраждав. Осколками снаряда пошкоджено лінію електропередачі, частину села знеструмлено. Аварійні бригади енергетиків виїхали на місце. Співробітники адміністрації продовжують подомовий обхід території", - написав Гладков.

Нагадаємо, не так давно Бєлгородська область повідомляла про нібито "приліт" у місті Яковлєво, тоді там спалахнула пожежа.

Додамо, після масованої "бавовни" у Бєлгородській області вирішили, що створять так звані батальйони самооборони у прикордонних районах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.