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В российской Белгородской области заявили об "обстреле" села

Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

В российской Белгородской области снова жалуются на "обстрелы". На этот раз якобы под атаку попало село Старый Хутор, которое частично обесточено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора области Вячеслава Гладкова.

"Под обстрелы попала деревня Старый Хутор Валуйского городского округа. Из жителей никто не пострадал. Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена. Аварийные бригады энергетиков выехали на место. Сотрудники администрации продолжают подомовый обход территории", - написал Гладков.

Напомним, недавно Белгородская область сообщала о якобы "прилете" в городе Яковлево, тогда там вспыхнул пожар.

Добавим, что после массированной "бавовны" в Белгородской области решили, что создадут так называемые батальоны самообороны в приграничных районах.

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