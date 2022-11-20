У російській Бєлгородській області два дні поспіль чують вибухи: що відомо

"Над областю гучно. За попередніми даними, працює ППО...Жителі Грайворонського міського округу повідомляють про гучні звуки. Гучно і у Бєлгородському районі", - пишуть у мережі.

Тим часом місцеві пабліки поширюють інформацію про те, що нібито мешканців Грайворона та Нижнього Вільшанця просять перейти в укриття.



Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков вже повідомив про нібито обстріл Нижнього Ольшанця та постраждалу.

"Внаслідок обстрілу села Нижній Вільшанець є одна постраждала з осколковими пораненнями нижніх кінцівок. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце. Є пошкодження у 6 приватних домоволодіннях. Голова району Володимир Перцев та оперативні служби продовжують обхід території", - написав він.