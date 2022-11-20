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У російській Бєлгородській області два дні поспіль чують вибухи: що відомо

Фото:в російській Бєлгородській області два дні поспіль чують вибухи (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії в Бєлгородській області другий день поспіль "гучно". У мережі повідомляють про вибухи в кількох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Над областю гучно. За попередніми даними, працює ППО...Жителі Грайворонського міського округу повідомляють про гучні звуки. Гучно і у Бєлгородському районі", - пишуть у мережі.

Тим часом місцеві пабліки поширюють інформацію про те, що нібито мешканців Грайворона та Нижнього Вільшанця просять перейти в укриття.

Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков вже повідомив про нібито обстріл Нижнього Ольшанця та постраждалу.

"Внаслідок обстрілу села Нижній Вільшанець є одна постраждала з осколковими пораненнями нижніх кінцівок. Бригади швидкої допомоги виїхали на місце. Є пошкодження у 6 приватних домоволодіннях. Голова району Володимир Перцев та оперативні служби продовжують обхід території", - написав він.

Нагадаємо, вчора також писали про вибухи в Бєлгородській області. Тоді губернатор області заявив, що нібито внаслідок інциденту постраждала людина, а також пошкоджено лінії електропередачі. За словами чиновника, було "зафіксовано прильоти на територію багатоквартирного житлового будинку та промислових підприємств".

Також вчора чергова НП сталася і під Санкт-Петербургом, там пролунав потужний вибух на газогоні, на місці події спалахнула велика пожежа.

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Російська Федераціявибухи