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В российской Белгородской области два дня подряд слышат взрывы: что известно

Фото: в российской Белгородской области два дня подряд слышат взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России в Белгородской области второй день подряд "громко". В сети сообщают о взрывах в нескольких районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Над областью громко. По предварительным данным работает ПВО...Жители Грайворонского городского округа сообщают о громких звуках. Громко и в Белгородском районе", - пишут в сети.

Между тем, местные паблики распространяют информацию о том, что якобы жителей Грайворона и Нижнего Ольшанца просят перейти в укрытие.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщил о якобы обстреле Нижнего Ольшанца и пострадавшей.

"В результате обстрела села Нижний Ольшанец есть одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Бригады скорой медицинской помощи выехали на место. Есть повреждения в 6 частных домовладениях. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы продолжают подомовой обход территории", - написал он.

Напомним, сегодня также писали о взрывах в Белгородской области. Тогда губернатор области заявил, что якобы в результате инцидента пострадал человек, а также повреждены линии электропередачи. По словам чиновника, были "зафиксированы прилеты на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий".

Также вчера очередное ЧП произошло и под Санкт-Петербургом, там раздался мощный взрыв на газопроводе, на месте происшествия вспыхнул большой пожар.

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