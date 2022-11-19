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Під Санкт-Петербургом стався сильний вибух: що відомо

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Субота 19 листопада 2022 15:17
Під Санкт-Петербургом стався сильний вибух: що відомо Фото: під Санкт-Петербургом стався сильний вибух (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У районі Всеволзька Ленінградської області стався вибух на газопроводі, за яким виникла сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram прес-служби Ленінградської області.

За словами свідків, пожежі передував гуркіт, на околицях чути сильний гул. Полум'я видно з відривом десятка кілометрів.

Пожежники та рятувальники ліквідують пожежу, яка виникла внаслідок вибуху на газопроводі між Бернгардівкою та Ковальовим. За словами силовиків, загрози для населення та розповсюдження вогню на житлові масиви немає. Причини вибуху встановлюються.

Раніше ми писали, що у четвер, 17 листопада, у Маріуполі пролунав потужний вибух на ремонтній базі російських окупантів. Внаслідок вибуху здетонували боєприпаси.

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