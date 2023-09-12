У російській Башкирії спалахнула пожежа поруч із цистернами з паливом

На півдні Башкортостану у місті Салават сталася пожежа на території заводу мастильних матеріалів "Девон" поряд із цистернами з паливом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
Повідомляється, що на території заводу спалахнули мазутні ями неподалік від цистерн з паливом.
На місці працюють пожежники.
У різних регіонах Росії постійно відбуваються пожежі. Зокрема, вони трапляються на заводах, пов'язаних із виробництвом для російського оборонного комплексу чи будівлях відомств, причетних до ведення війни проти України.
Наприклад, уночі 8 вересня біля будівлі Федеральної митної служби РФ у Москві лунали вибухи та спалахнула пожежа.
А 7 вересня пожежа сталася на заводі "Салют" у Москві, який є одним із найбільших підприємств у Росії з виробництва двигунів для авіації.
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