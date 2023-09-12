В российской Башкирии вспыхнул пожар рядом с цистернами с топливом

Сообщается, что на территории завода загорелись мазутные ямы неподалеку от цистерн с топливом.

На месте работают пожарные.

Пожары в Москве

В разных регионах России постоянно происходят пожары. В частности, они случаются на заводах, связанные с производством для российского оборонного комплекса или зданиях ведомств, причастных к ведению войны против Украины.

Например, ночью 8 сентября возле здания Федеральной таможенной службы РФ в Москве звучали взрывы и вспыхнул пожар.

А 7 сентября пожар произошел на заводе "Салют" в Москве, который является одним из крупнейших предприятий в России по производству двигателей для авиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.