В российской Башкирии вспыхнул пожар рядом с цистернами с топливом

На юге Башкортостана в городе Салават случился пожар на территории завода смазочных материалов "Девон" рядом с цистернами с топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.
Сообщается, что на территории завода загорелись мазутные ямы неподалеку от цистерн с топливом.
На месте работают пожарные.
В разных регионах России постоянно происходят пожары. В частности, они случаются на заводах, связанные с производством для российского оборонного комплекса или зданиях ведомств, причастных к ведению войны против Украины.
Например, ночью 8 сентября возле здания Федеральной таможенной службы РФ в Москве звучали взрывы и вспыхнул пожар.
А 7 сентября пожар произошел на заводе "Салют" в Москве, который является одним из крупнейших предприятий в России по производству двигателей для авиации.
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