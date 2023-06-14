Російський "АвтоВАЗ" набирає на роботу ув'язнених через дефіцит фахівців у країні, - ЗМІ

Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" звернувся до регіональної Служби виконання покарань з проханням допомогти їй заповнити нестачу робочої сили. Таким чином займатися складанням автомобілів будуть ув'язнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Рівень безробіття в Росії впав до рекордно низького рівня в 3,3% у квітні, підкресливши брак робочої сили, яка стримує економічне зростання", - йдеться у матеріалі.

Оголошення мобілізації в армію РФ у вересні минулого року призвело до того, що сотні тисяч, здебільшого молодих чоловіків працездатного віку, були призвані до ЗС Росії, а інші втекли з країни.

Управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Самарській області повідомляло, що зустрічалося з представниками компанії "АвтоВАЗ". Виробник автомобілів хотів збільшити темпи і обсяги виробництва на 28% з вересня і на 40% з січня.

Минулого року заводи по всій Росії виробили всього 450 000 автомобілів, що є найгіршим показником у галузі з часів СРСР. Представники служби виконання покарань назвали ситуацію в країні "напруженою" і пообіцяли знайти "кадри" з числа засуджених.

Ситуація з автомобілебудуванням у РФ

Країни Заходу ввели проти Росії санкції, які практично повністю паралізували процес виробництва автомобілів у країні.

Більшість західних заводів було закрито, тепер у Росії можуть займатися лише складанням китайських автомобілів. Проблему в цій сфері визнавав і російський диктатор Володимир Путін.