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Российский "АвтоВАЗ" набирает на работу заключенных из-за дефицита специалистов в стране, - СМИ

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Россия, Среда 14 июня 2023 19:28
Российский "АвтоВАЗ" набирает на работу заключенных из-за дефицита специалистов в стране, - СМИ Фото: "АвтоВАЗ" (рос сми)
Автор: Дмитрий Браславский

Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" обратился к региональной Службе исполнения наказаний с просьбой помочь ей восполнить нехватку рабочей силы. Таким образом заниматься сборкой автомобилей будут заключенные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Уровень безработицы в России упал до рекордно низкого уровня в 3,3% в апреле, подчеркнув нехватку рабочей силы, которая сдерживает экономический рост", - говорится в материале.

Объявление мобилизации в армию РФ в сентябре прошлого года привело к тому, что сотни тысяч, в основном молодых мужчин трудоспособного возраста, были призваны в ВС России, а другие бежали из страны.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области сообщало, что встречалось с представителями компании "АвтоВАЗ". Производитель автомобилей хотел увеличить темпы и объемы производства на 28% с сентября и на 40% с января.

В прошлом году заводы по всей России произвели всего 450 000 автомобилей, что является худшим показателем в отрасли со времен СССР. Представители службы исполнения наказаний назвали ситуацию в стране "напряженной" и пообещали найти "кадры" из числа осужденных.

Ситуация с автомобилестроением в РФ

Страны Запада ввели против России санкции, которые практически полностью парализовали процесс производства автомобилей в стране.

Большинство западных заводов было закрыто, теперь в России могут заниматься только сборкой китайских автомобилей. Проблему в этой сфере признавал и российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, что большинство западных автопроизводителей покинули рынок РФ и это вынуждает россиян преодолевать свое нежелание пользоваться китайскими брендами. Однако часть автолюбителей говорит о низком качестве этих автомобилей.

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