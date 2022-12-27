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У російській армії зростає кількість дезертирів, - Генштаб

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 18:32
У російській армії зростає кількість дезертирів, - Генштаб Фото: російські військові намагаються уникнути бойових дій і самовільно залишають позиції (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У російській армії спостерігається збільшення випадків дезертирства і самовільного залишення бойових позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначається у вечірному зведенні Генерального штабу Збройних сил України, таке зростання випадків дезертирства і втеч з бойових позицій пояснюється значними втратами особового складу у Луганській області.

"З метою утримання контролю над ситуацією російське військове керівництво збільшило кількість патрулів для затримання та повернення дезертирів до підрозділів", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у Підмосков'ї затримали вісьмох мобілізованих росіян, які втекли зі зброєю із Луганської області.

Раніше ми писали, що російське командування приховує причини загибелі своїх військовослужбовців перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії. Також додамо, що частина російських військових здала свою зброю офіцерам і втекла пішки з України до Росії.

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