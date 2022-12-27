В российской армии растет количество дезертиров, - Генштаб

В российской армии наблюдается увеличение случаев дезертирства и самовольного ухода с боевых позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генерального штаба ВСУ.

Как отмечается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, такой рост случаев дезертирства и бегства с боевых позиций объясняется значительными потерями личного состава в Луганской области.

"С целью удержания контроля за ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения", - говорится в сообщении Генштаба.