В российской армии растет количество дезертиров, - Генштаб
В российской армии наблюдается увеличение случаев дезертирства и самовольного ухода с боевых позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Как отмечается в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, такой рост случаев дезертирства и бегства с боевых позиций объясняется значительными потерями личного состава в Луганской области.
"С целью удержания контроля за ситуацией российское военное руководство увеличило количество патрулей для задержания и возвращения дезертиров в подразделения", - говорится в сообщении Генштаба.
Недавно РБК-Украина сообщало, что в Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных россиян, сбежавших с оружием из Луганской области.
Ранее мы писали, что российское командование скрывает причины гибели своих военнослужащих перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии. Также добавим, что часть российских военных сдала свое оружие офицерам и сбежала пешком из Украины в Россию.
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