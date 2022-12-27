ua ru
Вт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Втекли зі зброєю із Луганської області. У Підмосков'ї затримали мобілізованих росіян

Новость на русском →
Вівторок 27 грудня 2022 10:46
Втекли зі зброєю із Луганської області. У Підмосков'ї затримали мобілізованих росіян Фото: у Підмосков'ї затримали мобілізованих росіян, які втекли до РФ із Луганська (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Підмосков'ї затримали вісьмох мобілізованих росіян. Вони втекли зі зброєю із Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Як йдеться у повідомленні, мобілізовані віком від 20 до 44 років з'явилися у відділ поліції з автоматами та кулеметами, заявивши, що хочуть здати зброю.

Зазначається, що майже всі, хто приїхав у відділ, були мобілізовані в Калінінградській області і після навчання направлені під тимчасово окупований Луганськ.

На місце було викликано слідчих. Ті відправили мобілізованих до однієї з військових частин Підмосков'я.

Нагадаємо, раніше в СБУ повідомляли, щоросійське командування приховує причини загибелі своїх військовослужбовців перед новою хвилею мобілізації, щоб запобігти бунтам в армії.

Також ми раніше писали, що частина російських військових здала свою зброю офіцерам і втекла пішки з України до Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Мобілізація в Росії
NEWS
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
DAILY
Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського