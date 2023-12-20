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Російський актор Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі

Фото: Іван Охлобистін, російський актор (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський актор та пропагандист Іван Охлобистін потрапив під обстріл на Донбасі. Куля нібито потрапила у бронежилет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "ТАСС".

Як розповіла донька пропагандиста Євдокія Батаріелі-Охлобистіна, її батьки нібито їздили на Донбас "відвозити гуманітарну допомогу". Мати поїхала в Ростов за "добавкою", а її батько в той момент потрапив під обстріл, під час якого "зловив кулю". 

За словами джерела російського видання, Охлобистін наразі "живий-здоровий". 

Хто такий Охлобистін? 

Іван Охлобистін є російським актором, який відзначився антиукраїнською шовіністською позицією, зокрема підтримкою "ЛДНР", через що в жовтні 2022 року був внесений до санкційного списку України. Окрім нашої країни, актору заборонений в'їзд й до низки інших країн. 

Пропутініст виступив з підтримкою повномасштабного вторгнення терористів на територію України після чого організував флешмоб "Работайте, братья". У вересні 2022 року, під час концерту з нагоди так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій до складу Росії - запам'ятався закликами до "священної війни" та вигуками "гойда".  

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