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Российский актер Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе

Фото: Иван Охлобыстин, российский актер (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский актер и пропагандист Иван Охлобыстин попал под обстрел на Донбассе. Пуля якобы попала в бронежилет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

Как рассказала дочь пропагандиста Евдокия Батариэли-Охлобыстина, ее родители якобы ездили на Донбасс "отвозить гуманитарную помощь". Мать поехала в Ростов за "добавкой", а ее отец в тот момент попал под обстрел, во время которого "поймал пулю". 

По словам источника российского издания, Охлобыстин сейчас "жив-здоров". 

Кто такой Охлобыстин? 

Иван Охлобыстин является российским актером, который отличился антиукраинской шовинистической позицией, в частности поддержкой "ЛДНР", из-за чего в октябре 2022 года был внесен в санкционный список Украины. Кроме нашей страны, актеру запрещен въезд и в ряд других стран. 

Пропутинист выступил с поддержкой полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины после чего организовал флешмоб "Работайте, братья". В сентябре 2022 года, во время концерта по случаю так называемого "присоединения" временно оккупированных территорий в состав России - запомнился призывами к "священной войне" и выкриками "гойда".

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