У російській Адигеї заявили про падіння "невідомого літального апарату" (фото)

За його словами, невідомий об'єкт впав у селищі Нове Гіагинського району. На місці падіння "невстановленого апарату" працює слідча група.

Фото: у російській Адигеї виявили "невідомий літальний апарат" (t.me/muratkumpilov)

"Найголовніше - немає жертв та постраждалих. Є незначна руйнація господарської споруди тваринницької ферми", - написав чиновник.

Варто зазначити, що Адигея розташована на південному заході Росії, біля Краснодарського краю.

Нагадаємо, що у місті Туапсе у Краснодарському краї сьогодні вночі горіла нафтобаза "Роснафти". Місцеві заявили про "атаку українських безпілотників".

Крім того, сьогодні у Санкт-Петербурзі закрили аеропорт через нібито невідомий об'єкт у повітрі.

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