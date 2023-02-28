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В российской Адыгее заявили о падении "неизвестного летательного аппарата" (фото)

Фото: в российской Адыгее обнаружили "неизвестный летательный аппарат" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В России заявили о падении "неизвестного летательного аппарата". Инцидент произошел в Республике Адыгея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу республики Мурата Кумпилова в Telegram.

По его словам, неизвестный объект упал в поселке Новое Гиагинского района. На месте падения "неустановленного аппарата" работает следственная группа.

Фото: в российской Адыгее обнаружили "неизвестный летательный аппарат" (t.me/muratkumpilov)

"Самое главное - нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственного сооружения животноводческой фермы", - написал чиновник.

Стоит отметить, что Адыгея расположена на юго-западе России, возле Краснодарского края.

Напомним, что в городе Туапсе в Краснодарском крае сегодня ночью горела нефтебаза "Роснефти". Местные заявили об "атаке украинских беспилотников".

Кроме того, сегодня в Санкт-Петербурге закрыли аэропорт из-за якобы неизвестного объекта в воздухе.

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