Як зазначається, деякі російські війська отримали свої власні сучасні бойові турнікети західного зразка, але прикріпили їх до свого спорядження за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою виданої липучки - ймовірно, тому, що такого спорядження мало і його можна вкрасти.

У британській розвідці вважаю, що це майже напевно ускладнить або унеможливить своєчасне накладення джгута у разі катастрофічної кровотечі на полі бою.

"Невпевненість російських військовослужбовців у достатньому медичному забезпеченні майже напевно сприяє зниженню морального духу та небажанню проводити наступальні операції у багатьох підрозділах в Україні", - вважають у Міноборони Великобританії.