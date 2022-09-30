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Російським мобілізованим рекомендували взяти гігієнічні тампони, - британська розвідка

Фото: жителям Росії порадили взяти на війну гігієнічні тампони (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Медичне забезпечення російських бойових частин України погіршується. Деяким нещодавно мобілізованим російським резервістам було наказано закуповувати власні запаси першої допомоги для бойових дій з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається, деякі російські війська отримали свої власні сучасні бойові турнікети західного зразка, але прикріпили їх до свого спорядження за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою виданої липучки - ймовірно, тому, що такого спорядження мало і його можна вкрасти.

У британській розвідці вважаю, що це майже напевно ускладнить або унеможливить своєчасне накладення джгута у разі катастрофічної кровотечі на полі бою.

"Невпевненість російських військовослужбовців у достатньому медичному забезпеченні майже напевно сприяє зниженню морального духу та небажанню проводити наступальні операції у багатьох підрозділах в Україні", - вважають у Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, з Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.

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Вторгнення Росії до України