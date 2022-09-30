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Российским мобилизованным рекомендовали взять гигиенические тампоны, - британская разведка

Фото: жителям России посоветовали взять на войну гигиенические тампоны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Медицинское обеспечение российских боевых частей в Украине ухудшается. Некоторым недавно мобилизованным российским резервистам было приказано закупать собственные запасы первой помощи для боевых действий, с советом, что женские гигиенические средства являются экономически эффективным решением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается сводке, некоторые российские войска получили свои собственные современные боевые турникеты западного образца, но прикрепили их к своему снаряжению с помощью кабельных стяжек, а не с помощью выданной липучки - вероятно, потому, что такого снаряжения мало и его можно украсть.

В британской разведке считаю, что это почти наверняка затруднит или сделает невозможным своевременное наложение жгута в случае катастрофического кровотечения на поле боя.

"Неуверенность российских военнослужащих в достаточном медицинском обеспечении почти наверняка способствует снижению морального духа и нежеланию проводить наступательные операции во многих подразделениях в Украине", - cчитают в Минобороны Великобритании.

Напомним, по данным британской разведки, из России от мобилизации сбежало больше людей, чем численность всех сил вторжения, развернутых Россией в феврале 2022 года

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Вторжение России в Украину