Российским мобилизованным рекомендовали взять гигиенические тампоны, - британская разведка

Как отмечается сводке, некоторые российские войска получили свои собственные современные боевые турникеты западного образца, но прикрепили их к своему снаряжению с помощью кабельных стяжек, а не с помощью выданной липучки - вероятно, потому, что такого снаряжения мало и его можно украсть.

В британской разведке считаю, что это почти наверняка затруднит или сделает невозможным своевременное наложение жгута в случае катастрофического кровотечения на поле боя.

"Неуверенность российских военнослужащих в достаточном медицинском обеспечении почти наверняка способствует снижению морального духа и нежеланию проводить наступательные операции во многих подразделениях в Украине", - cчитают в Минобороны Великобритании.