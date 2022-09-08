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Администратора пророссийского сообщества в Telegram осудили на 3 года

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Днепр, Четверг 08 сентября 2022 16:10
Администратора пророссийского сообщества в Telegram осудили на 3 года Фото: администратора пророссийского сообщества в Telegram осудили на 3 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Днепре осудили кладовщика, который после начала войны в Украине начал поддерживать действия оккупантов и публиковал соответствующие фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Октябрьский районный суд Днепра признал виновным местного жителя в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По материалам дела, мужчина после вторжения россиян начал систематически публиковать видео и фото в поддержку действий оккупантов в социальной сети "Вконтакте".

Также он создал сообщество в Telegram, стал его администратором и начал публиковать такие фото и новости в поддержку войны против Украины. В марте в Viber мужчина также собирал информацию о дислокации ВСУ, места размещения блокпостов для передачи ее врагу. В этот же день его задержали правоохранители.

Свою вину обвиняемый признал, а суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы и заставил мужчину заплатить 8 тысяч гривен расходов на экспертизы.

Напомним, что пулеметчики "ЛНР" загремели в тюрьму за обстрелы позиций ВСУ.

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