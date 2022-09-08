Администратора пророссийского сообщества в Telegram осудили на 3 года

В Днепре осудили кладовщика, который после начала войны в Украине начал поддерживать действия оккупантов и публиковал соответствующие фото.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый реестр судебных решений .

Октябрьский районный суд Днепра признал виновным местного жителя в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

По материалам дела, мужчина после вторжения россиян начал систематически публиковать видео и фото в поддержку действий оккупантов в социальной сети "Вконтакте".

Также он создал сообщество в Telegram, стал его администратором и начал публиковать такие фото и новости в поддержку войны против Украины. В марте в Viber мужчина также собирал информацию о дислокации ВСУ, места размещения блокпостов для передачи ее врагу. В этот же день его задержали правоохранители.

Свою вину обвиняемый признал, а суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы и заставил мужчину заплатить 8 тысяч гривен расходов на экспертизы.