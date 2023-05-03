UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Російських військових, які катували людей у Чернігівській області, засудили на 11 років

Фото: російських військових, які катували людей у Чернігівській області, засудили на 11 років (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Суд визнав винними двох військовослужбовців РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням у Чернігівській області й порушенні законів та звичаїв війни. Їх засуджено до 11 років та 11 років 6 місяців позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

"Прокурор у суді довів, що на початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району двоє озброєних військовослужбовців РФ незаконно утримували цивільного чоловіка у приміщенні сільського магазину", - сказано в повідомленні.

Слідство з'ясувало, що росіяни, щоб отримати відомості про розташування військ ЗСУ, застосовували до потерпілого фізичну силу, завдаючи йому сильного болю та тілесних ушкоджень.

Однак не отримавши від чоловіка інформації, російський військовослужбовець віддав наказ іншому військовому РФ та решті підлеглим продовжити насильницькі дії для отримання необхідних окупантам даних.

"Після побиття потерпілого військові РФ вивели його на вулицю, поставили на коліна, облили легкозаймистою рідиною та погрожували підпалити", - розповів прокурор.

Нагадаємо, що СБУ затримала ще одного коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв. Їм виявився студент, який за свої "послуги" брав по 2 тисячі гривень за кожне "завдання".

Раніше СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари ворога для зриву опалювального сезону на півдні України. Житель Миколаєва мав отримати за цю "винагороду".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниокупантиГенпрокурор