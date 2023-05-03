Російських військових, які катували людей у Чернігівській області, засудили на 11 років

"Прокурор у суді довів, що на початку березня 2022 року на території окупованого російськими військами села Слобода Чернігівського району двоє озброєних військовослужбовців РФ незаконно утримували цивільного чоловіка у приміщенні сільського магазину", - сказано в повідомленні.

Слідство з'ясувало, що росіяни, щоб отримати відомості про розташування військ ЗСУ, застосовували до потерпілого фізичну силу, завдаючи йому сильного болю та тілесних ушкоджень.

Однак не отримавши від чоловіка інформації, російський військовослужбовець віддав наказ іншому військовому РФ та решті підлеглим продовжити насильницькі дії для отримання необхідних окупантам даних.

"Після побиття потерпілого військові РФ вивели його на вулицю, поставили на коліна, облили легкозаймистою рідиною та погрожували підпалити", - розповів прокурор.