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Российских военных, которые пытали людей в Черниговской области, приговорили к 11 годам

Фото: российских военных, которые пытали людей в Черниговской области, приговорили к 11 годам (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Суд признал виновными двух военнослужащих РФ в жестоком обращении с гражданским населением в Черниговской области и нарушении законов и обычаев войны. Они приговорены к 11 годам и 11 годам 6 месяцам лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

"Прокурор в суде доказал, что в начале марта 2022 года на территории оккупированного российскими войсками села Слобода Черниговского района двое вооруженных военнослужащих РФ незаконно удерживали гражданского мужчину в помещении сельского магазина", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что россияне, чтобы получить сведения о расположении войск ВСУ, применяли к потерпевшему физическую силу, причиняя ему сильную боль и телесные повреждения.

Однако не получив от человека информации, российский военнослужащий отдал приказ другому военному РФ и остальным подчиненным продолжить насильственные действия для получения необходимых оккупантам данных.

"После избиения потерпевшего военные РФ вывели его на улицу, поставили на колени, облили легковоспламеняющейся жидкостью и угрожали поджечь", - рассказал прокурор.

Напомним, что СБУ задержала еще одного корректировщика российских воздушных атак на Николаев. Им оказался студент, который за свои "услуги" брал по 2 тысячи гривен за каждую "задачу".

Ранее СБУ задержала российского агента, корректировавшего ракетные удары врага для срыва отопительного сезона на юге Украины. Житель Николаева должен получить за это "вознаграждение".

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