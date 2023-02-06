У російських в'язницях почалося повторне вербування ув'язнених у ПВК "Варгнер", - ЗМІ

За словами засуджених, з якими зв'язалися журналісти видання, тепер вербування відбувається в менш урочистій обстановці: вся колонія більше не вишиковується на плацу, а засновник ПВК Євген Пригожин не прилітає гелікоптером.

На зустріч із вербувальниками ув'язнені ходять по власному бажанню. Як розповів один із них, якщо вперше з колонії поїхало понад тисяча людей, то вже вдруге - лише 340. Схожі цифри спостерігаються і в інших в'язницях.

Також наголошується, що ув'язнені перестали вірити обіцянкам вагнерівців. Це пов'язано з новинами та телефонними розмовами з тими, хто вже прибув на фронт. За словами завербованих, на одному з напрямків з усіх ув'язнених у живих залишилося 20%.