У російських в'язницях почалося повторне вербування ув'язнених у ПВК "Варгнер", - ЗМІ

З кінця 2022 року вербувальники приватної військової компанії "Вагнер" почали повторно об'їжджати російські в'язниці для вербування ув'язнених на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медіазона".
За словами засуджених, з якими зв'язалися журналісти видання, тепер вербування відбувається в менш урочистій обстановці: вся колонія більше не вишиковується на плацу, а засновник ПВК Євген Пригожин не прилітає гелікоптером.
На зустріч із вербувальниками ув'язнені ходять по власному бажанню. Як розповів один із них, якщо вперше з колонії поїхало понад тисяча людей, то вже вдруге - лише 340. Схожі цифри спостерігаються і в інших в'язницях.
Також наголошується, що ув'язнені перестали вірити обіцянкам вагнерівців. Це пов'язано з новинами та телефонними розмовами з тими, хто вже прибув на фронт. За словами завербованих, на одному з напрямків з усіх ув'язнених у живих залишилося 20%.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що масштаби програми вербування ув'язнених російською воєнізованою групою "Вагнер", ймовірно, значно скоротилися порівняно з піковим періодом між літом та восени 2022 року.
Також у січні в Міноборони Британії зазначали, що чисельність так званої ПВК "Вагнера" на російсько-українському фронті сягає 50 тисяч осіб. Частково ПВК фінансується за рахунок корупції за держзамовлень.
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