ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вербування ув'язнених у групу "Вагнер" значно сповільнилося, - британська розвідка

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 03 лютого 2023 09:33
Вербування ув'язнених у групу "Вагнер" значно сповільнилося, - британська розвідка Фото: кухаря Путіна позбавили необмеженого потоку зеків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Масштаби програми вербування ув'язнених російською воєнізованою групою "Вагнер", ймовірно, значно скоротилися порівняно з піковим періодом між літом та восени 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, за даними Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСИН), опублікованим 31 січня, чисельність ув'язнених у країні становить 433 тисячі осіб, що передбачає скорочення на 6 тисяч ув'язнених з листопада 2022 року. Навпаки, дані ФСИН вказують на зменшення на 23 тисячі з вересня по листопад. Вербування "Вагнера", ймовірно, було основним фактором, що сприяло цій тенденції.

Крім того, непідтверджені дані від українських військових за останні десять днів свідчать про те, що російська сторона поменшала покладатися на атаки бойовиків "Вагнера" в стилі живої хвилі в ключових секторах, повідомляє британська розвідка.

"Значна напруженість між "Вагнером" та Міністерством оборони Росії проявляється публічно. Конкуренція між фракціями у російській еліті, ймовірно, частково відповідальна за скорочення пропозиції засуджених", - зазначають у Міноборони Британії.

У січні британська розвідка повідомляла, що чисельність так званої ПВК "Вагнера" на російсько-українському фронті сягає 50 тисяч осіб. Частково ПВК фінансується за рахунок корупції при держзамовленнях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вагнерівці
NEWS
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
Оцінять кандидата? Чого чекати від сьогоднішнього саміту Україна-ЄС
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна