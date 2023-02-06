В российских тюрьмах началась повторная вербовка заключенных в ЧВК "Варгнер", - СМИ

По словам осужденных, с которыми связались журналисты издания, теперь вербовка происходит в менее торжественной обстановке: вся колония больше не выстраивается на плацу, а основатель ЧВК Евгений Пригожин не прилетает на вертолете.

На встречу с вербовщиками заключенные ходят по собственному желанию. Как рассказал один из них, если в первый раз из колонии уехали больше тысячи человек, то уже во второй - только 340. Похожие цифры наблюдаются и в других тюрьмах.

Также отмечается, что заключенные перестали верить обещаниям вагнеровцев. Это связано с новостями и телефонными разговорами с уже прибывшими на фронт. По словам завербованных, на одном из направлений из всех приехавших заключенных в живых осталось 20%.