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В российских тюрьмах началась повторная вербовка заключенных в ЧВК "Варгнер", - СМИ

Фото: в российских тюрьмах началась повторная вербовка заключенных в ЧВК "Варгнер" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

С конца 2022 года вербовщики частной военной компании "Вагнер" начали повторно объезжать российские тюрьмы для вербовки заключенных на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазона".

По словам осужденных, с которыми связались журналисты издания, теперь вербовка происходит в менее торжественной обстановке: вся колония больше не выстраивается на плацу, а основатель ЧВК Евгений Пригожин не прилетает на вертолете.

На встречу с вербовщиками заключенные ходят по собственному желанию. Как рассказал один из них, если в первый раз из колонии уехали больше тысячи человек, то уже во второй - только 340. Похожие цифры наблюдаются и в других тюрьмах.

Также отмечается, что заключенные перестали верить обещаниям вагнеровцев. Это связано с новостями и телефонными разговорами с уже прибывшими на фронт. По словам завербованных, на одном из направлений из всех приехавших заключенных в живых осталось 20%.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что масштабы программы вербовки заключенных российской военизированной группой "Вагнер", вероятно, значительно сократились по сравнению с пиковым периодом между летом и осенью 2022 года.

Также в январе в Минобороны Британии отмечали, что численность так называемой ЧВК "Вагнера" на российско-украинском фронте достигает 50 тысяч человек. Частично ЧВК финансируется за счет коррупции при госзаказах.

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