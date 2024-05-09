Російських студентів відраховують за відмову працювати на оборонних заводах, - ЦНС

Перед проходженням такої "практики", студентів змушують підписувати трудовий договір і документи на доступ до державної таємниці. Вони заповнюють анкету, де вказують свої особисті дані, вид діяльності, сімейний стан, виїзди за кордон та інформацію про найближчих родичів.

Чим доведеться займатиметься на військових підприємствах, молодь не інформують. Однак, за розповідями попередників, діти вже розуміють, що це буде збір дронів та іншої військової техніки для посилення армії у війні проти України.

"Відмовитися від "практики" не можна. Якщо студент відмовиться, його відрахують за "борг за практику"", - повідомляють у ЦНС.

Зазначається, що за планом Кремля, кожен регіон РФ отримає близько 301 млн рублів на закупівлю обладнання для уроків із розробки, виробництва та експлуатації FPV-дронів у школах.